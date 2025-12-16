Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Гоце Делчев Елена Рускова
Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили през граничен преход „Илинден - Ексохи"
Граничен преход „Илинден-Ексохи" на границата между България и Гърция. Снимка: БТА, София Георгиева, БТА
Гоце Делчев,  
16.12.2025 13:56
 (БТА)

Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили през граничен преход „Илинден - Ексохи" поради протест на гръцки граждани, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура". По данни на АПИ шофьорите изчакват на място. Оттам добавиха, че е ограничено движението за моторни превозни средства над 12 тона и по път I-1 /Е-79/ София – Кулата при км 441, през граничен преход „Кулата – Промахон".

Стачката на гръцки фермери продължава вече 13 дни. На 3 декември беше преустановено преминаването през граничния преход „Кулата - Промахон“. Тогава в съвместния контактен център за полицейско сътрудничество на Промахон е получена информация от представител на гръцката полиция за затваряне на пътя в района на граничния преход в посока Гърция. Преустановено е пропускането за всички превозни средства за неопределен период от време. Мярката е с цел да се осигури безопасността на движението във връзка с протестните действия на земеделските производители от Северна Гърция.

/МК/

