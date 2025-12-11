Неуместни са сравненията между днешната ситуация и тази от 1997 г., каза Кирил Добрев от „БСП - Обединена левица“

Неуместно е да се правят сравнения между ситуацията в страната днес и тази от 1997 година, каза в кулоарите на Народното събрание зам.-председателят на парламентарната група на „БСП - Обединена левица“ Кирил Добрев в отговор на журналистически въпрос дали има призив към него да постъпи като баща си Николай Добрев през зимата на 1997 г.

Коментарът му е във връзка с изказването от по-рано днес на съпредседателя на парламентарната група на „Продължаваме промяната - Демократична България“ Николай Денков. Той каза: „Февруари 1997 година - на моите години, аз помня много добре какво беше тогава. Говореше се не само за граждански протести, говореше се за гражданска война. Тогава неговият баща направи това, което сега трябва да направи БСП. Така че очаквам Кирил Добрев да се опита да запълни обувките на баща си и заедно с другите от БСП да спрат с подкрепата на това правителство“.

Кирил Добрев посочи, че разбира протестиращите, тъй като това е „поколението на неговите деца“, но подчерта, че причините за общественото напрежение преди 30 години са били различни - заплати от пет долара, режим на тока, живот „на тъмно“ и безработица над 20 процента.

Той заяви, че „някой се опитва да спекулира с името“ на баща му и допълни, че тогавашните политици са проявявали „мъжество и характер“. По думите му в онзи период разговорите между управляващи и опозиция не са били необичайни, както и че не са се огласявали лични комуникации, защото „ставало въпрос за България“.

Добрев обвини „политически шарлатани“, че призовават да се свали правителството, в което „доскоро са искали да участват“. Той заяви, че това „няма да стане“.

Кирил Добрев настоя Николай Денков ясно да се обърне към протестиращите и да заяви дали предстои служебен кабинет, с Конституция, която по думите му те са „скопили“ и дали България остава твърдо в Европейския съюз, НАТО и по пътя към въвеждане на еврото. По думите му обществото трябва да чуе ясно и честно какво иска кабинетът и коалицията.

Относно вътрешнопартийната ситуация в БСП Добрев заяви, че чува както гласа на по-възрастните, така и на по-младите, и че разговорът в партията предстои.