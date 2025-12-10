Правителството осигури националното съфинансиране за модернизацията на жп участъка Медковец-Срацимир от линията Видин – София

Правителството осигурява националното съфинансиране за проект „Модернизация на железопътна линия Видин - София: участък Медковец - Срацимир “, одобрен по Механизма за свързване на Европа. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Средствата са в размер на 569 227 578 лева и ще бъдат предоставени на Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) в рамките на три години.

Участъкът, с дължина от 45 км, е разделен на два лота - Медковец - Дъбова махала и Дъбова махала - Срацимир. Проектът предвижда модернизирането на единична електрифицирана железопътна линия, изграждане на един нов тунел, пет моста, 11 подлеза, 12 надлеза, както и три нови гари - Дъбова махала, Воднянци и Срацимир.

НКЖИ вече подписа договор с избрания изпълнител за участъка Дъбова махала - Срацимир, предстои подписване на договор и за участъка Медковец - Дъбова махала. С осигуряването на националното съфинансиране следва да бъде гарантирано навременното започване на строителните дейности.

Очаква се модернизацията да подобри условията за пътнически и товарни превози по жп линията Видин­ - София, която е част от основната TEN-T мрежа и от коридора „Балтийско море - Черно море - Егейско море “.

С изграждането на този участък разстоянието между Медковец и Срацимир ще бъде намалено с 14 км. В резултат на изпълнението на проекта се очаква трасето да е напълно електрифицирано, оперативно съвместимо и с подобрени параметри по отношение на скорост и сигурност при превоза на пътници и товари.