Кметът на букурещкия Четвърти сектор Даниел Балуца ще бъде предложението на Социалдемократическата партия за кмет на румънската столица

Кметът на букурещкия Четвърти сектор Даниел Балуца ще бъде кандидатът на участващата в коалиционното правителство Социалдемократическа партия (СДП) за кмет на румънската столица, съобщи днес временният лидер на партията Сорин Гриндяну, цитиран от телевизия Диджи 24.

Той уточни, че официалното решение се очаква да бъде взето на заседание на разширеното ръководство на СДП утре.

Същевременно Балуца ще поеме и ръководството на организацията на СДП в Букурещ, като ще заеме мястото на бившия министър на семейството и бивш кмет на Букурещ Габриела Фиря.

"Имахме заседание с колегите от ръководството на организацията на СДП в Букурещ (…) Утре на заседанието на Националния политически комитет ще представим предложението, което организацията в Букурещ направи днес: Даниел Балуца да бъде кандидатът на СДП за столичното кметство", заяви лидерът на най-голямата парламентарна партия.

От своя страна Габриела Фиря съобщи, че кметът на Четвърти сектор ще поеме и ръководството на букурещката организация на СДП. Тя напомни, че когато е била кандидат на СДП за кмет на Букурещ през 2016 г. е поела и ръководството на местната партийна организация.

"Чувствам се поласкан от доверието, което ми оказаха колегите. В тези избори става дума за резултати, за това, което успяхме да направим в Четвърти сектор: метро, болници, пътища, училища, детски градини паркове. Всичко това трябва да се случи и на макрониво в Букурещ. Експертизата, която сме придобили, това, че успяхме да донесем в Четвърти сектор и в Румъния над 5 милиарда евро през последните 10 години, ни препоръчва за Букурещ", посочи Балуца, който е кмет на Четвърти сектор от юни 2016 г.

Сред основните проблеми на румънската столица, които трябва да бъдат решени от бъдещия градоначалник, Балуца открои топлофикацията, трафикът, замърсяването и сградите с висок сеизмичен риск.

Според анкета на социологическата агенция Авангард, публикувана вчера, кметът на Четвърти сектор Даниел Балуца от СДП и кметът на Шести сектор от участващата в управляващата коалиция Национално-либерална партия (НЛП) Чиприан Чуку, който днес официално обяви кандидатурата си, са фаворити за спечелване на кметския пост. Даниел Балуца събира 25 процента от потенциалните гласове, следван от Чиприан Чуку с 23 на сто, информира телевизия Диджи 24.

На 7 декември ще се състоят избори за кмет на Букурещ и частични местни избори в още няколко населени места. Постът кмет на Букурещ се оваканти, след като Никушор Дан спечели президентските избори през месец май т.г. Предизборната кампания ще започне на 2 ноември.