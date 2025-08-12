Подробно търсене

Пожарите в турския окръг Чанаккале са овладени, съобщи турският министър на земеделието и горите

Кристиан Стратев
Снимка: АP Photo/Manu Fernandez. Изображението е илюстративно.
Анкара,  
12.08.2025 13:31
 (БТА)

Пожарът край град Айваджък в Западна Турция е напълно изгасен, а този край град Чанаккале е под контрол, като продължават дейностите по пълното му потушаване, съобщи турският министър на земеделието и горите Ибрахим Юмаклъ, цитиран от ТРТ Хабер. 

По думите на Юмаклъ пожарите в окръзите Болу, Кахраманмараш, Одрин и Хатай, за които бе съобщено по-рано днес, също са напълно изгасени. Със значително намалена сила продължават да горят два отделни горски пожара – един в района на град Карабурун в окръг Измир и един в град Сома, окръг Маниса, информира още турският министър. 

Междувременно турската агенция ДХА съобщи, че при пожар, възникнал тази сутрин в хамбар в град Бигадич, окръг Балъкесир, напълно са изгорели 15 къщи. По данни на местните власти пожарът се е разраснал с изключителна скорост, поради което изпратените на място екипи на пожарната не са могли да предпазят домовете на хората. Към момента пожарът е напълно изгасен, съобщават от агенцията. 

/МД/

