Босна и Херцеговина пропусна шанс да напредне в преговорите за присъединяване към ЕС, след като министри на Додик блокираха реформи

Министерският съвет на Босна и Херцеговина пропусна днес последната възможност да приеме решения преди заседанието на Европейския съвет на 18 декември, които можеха да отворят пътя към преговори за присъединяване към ЕС, след като министри, назначени от бившия президент на Република Сръбска Милорад Додик, отново блокираха обсъждането на два ключови законопроекта за реформи, съобщават босненските медии.

Председателят на Министерския съвет на Босна Боряна Крищо оттегли първите три точки от дневния ред на днешното заседание на правителството, съобщи босненската редакция на регионалната телевизия Ен1. По информация на медията, от дневния ред са свалени точките, свързани с решението за създаване на Служба на главен преговарящ на Босна и Херцеговина с Европейския съюз, предложението за закон за Върховния съдебен и прокурорски съвет, както и предложението за изменения и допълнения в Закона за съда на Босна и Херцеговина.

Според източници, цитирани от телевизията, решението на Крищо е взето с цел да се избегне ново блокиране на заседанието от страна на министрите от Съюза на независимите социалдемократи (СНСД), които и при предходни заседания са отказвали да одобрят дневния ред.

Работата на Министерския съвет на Босна и Херцеговина е сериозно затруднена през последните седмици, припомня Ен1. Министрите Сташа Кошарац и Сърджан Амиджич от партията на Додик СНСД вече осуетиха провеждането на две заседания, като не дадоха съгласие за дневния ред, което на практика блокира дейността на правителството, отбелязва телевизията.

Приемането на закона за Върховния съдебен и прокурорски съвет, измененията в Закона за съда на Босна и Херцеговина, както и назначаването на главен преговарящ с ЕС са сред ключовите условия за започване на преговори за членство на страната в Европейския съюз. Поради продължаващите политически блокади и изтичащите срокове Босна и Херцеговина рискува допълнително изоставане в изпълнението на европейските изисквания.

Както съобщава порталът "Кликс", днешното заседание е било възприемано като последна възможност на равнище Министерски съвет да бъдат приети двата ключови европейски закона преди започващата в четвъртък двудневна среща на върха на Европейския съвет. Поради блокадите, свързвани със СНСД и лидера на партията Милорад Додик, се очаква Босна и Херцеговина да получи негативна оценка за напредъка си по пътя към членство в ЕС.