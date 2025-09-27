Двама мигранти загинаха в Ламанша

Двама мигранти загинаха тази нощ при нов опит за пресичане на Ламанша от Франция към Великобритания, предаде Франс прес.

Драмата се е разиграла в близост до Ньофшател-Ардело, в северната част на Франция, докато около сто мигранти се опитвали да отплават с импровизирана лодка, съобщи подпрефектът на Монтрей сюр Мер Изабел Фрадин-Тироде.

Около 60 души са били поети от гражданската защита, а останалите са се разпръснали преди пристигането на спасителните екипи, добави тя. Трима души с лека хипотермия, двойка и детето им, са били транспортирани по спешност в болницата в Булон сюр Мер.

С това броят на загиналите при опитите за нелегално преминаване между Франция и Великобритания от началото на годината достигна най-малко 25, отбелязва АФП, като се позовава на данни от открити източници. Според неправителствени организации от 1999 г. насам в Ламанша са загинали над 500 мигранти.

Опасните преминавания се извършват на спасителни лодки с дължина няколко метра, които често са претоварени и заминават хаотично, припомня АФП.

Въпреки редовното укрепване на френските средства за предотвратяване на тези преходи – с значителна финансова подкрепа от Лондон – броят на опитващите да достигнат британските брегове не намалява, а напротив: от началото на годината са успели да ги достигнат рекордните над 32 000 души.

Под натиска на крайната десница, лейбъристкото британско правителство сключи миграционно споразумение с Париж тази година, което влезе в сила през август и предвижда връщането във Франция на мигранти, влезли незаконно в Великобритания, в замяна на изпращането в обратна посока на лица, които могат да претендират за узаконяване, на принципа "един за един".

Първите обмени на няколко души между Париж и Лондон в рамките на това ново споразумение се състояха този месец.

Но тази мярка, която е силно критикувана от НПО и е обект на съдебни обжалвания, засега има предимно символично значение. Тя не възпира кандидатите за изгнание да се опитат да прекосят Ламанша, след като вече са преживели толкова много изпитания, преди да стигнат толкова близо до крайната си цел.

Няколко мигранти, с които журналисти на АФП са разговаряли по-рано тази седмица в лагер близо до Дюнкерк, са били на същото мнение. Саад, 30-годишен палестинец от Ирак, най-добре обобщи настроенията им: "Ако остана тук, съм мъртъв. А ако се върна у дома, също съм мъртъв".