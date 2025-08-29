МЕНА: Комитетът за африкански работи на Египет се събра днес под ръководството на заместник външен министър

Постоянният комитет за наблюдение на египетско-африканските отношения проведе вчера редовно заседание под ръководството на заместник-министъра на външните работи по африканските въпроси Абу Бакр Хефни Махмуд, съобщи египетската новинарска агенция МЕНА.

Срещата, която се състоя в сградата на Министерството на външните работи, е част от продължаващите усилия на Египет, в съответствие с политиката на президента на страната Абдел Фатах ас Сиси, за укрепване на връзките с африканските държави и изграждане на стратегически партньорства на континента.

Срещата се проведе и след неотдавнашното посещение на министъра на външните работи Бадр Абделати в няколко западноафрикански държави.

В заседанието участваха представители на ключови министерства, на частния сектор и депутатът Шериф Ел-Габали, който е председател на Комитета по африканските въпроси към Федерацията на египетските индустрии.

Дискусиите се фокусираха върху развитието на сътрудничеството със страните, посетени наскоро от министъра на външните работи, като част от стратегията на Египет за разширяване на присъствието на страната в Африка.

На срещата бяха разгледани и възможности за увеличаване на търговията, привличане на инвестиции и подкрепа за плановете за развитие на африканските държави.

Членовете на комисията прегледаха състоянието на текущите проекти в няколко африкански държави и обсъдиха перспективите за бъдещо сътрудничество в областта на развитието, търговията и инфраструктурата.

По време на срещата бе поставен специален акцент върху стартирането на различни инициативи за развитие и инфраструктурни проекти, които насърчават регионалната интеграция, в контекста на вярата на Египет в ключовата роля на Африка като двигател на глобалния растеж и стабилност.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МЕНА)