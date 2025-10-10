Подробно търсене

Новият спортен комплекс за футбол и падел Sport Edition в София бе открит от легендата на Левски Даниел Боримиров

Христо Бонински
На снимката: Даниел Бориров (вляво) и Христо Стоичков (вдясно) / Снимка: Христо Бонински, БТА.
София,  
10.10.2025 11:19
 (БТА)

Новият спортен комплекс за футбол и падел Sport Edition в София бе официално открит от собственика му Даниел Боримиров по време на церемония днес. Не нея присъства целият отбор на Левски с треньора Хулио Веласкес и мажоритарния акционер Наско Сираков, носителят на "Златната топка" Христо Стоичков, легендарният халф Красимир Балъков, президентът на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов, представители на местната власт и други официални лица. 

Спортният комплекс Sport Edition има шест закрити игрища за падел и три модерни футболни терена, изградени на площ от 15 000 кв.м. На територията му има също така ресторант с детски кът и други удобства за посетителите. Съоръжението се намира е в ж.к "Люлин" 6, ул. "Индира Ганди" №2.

* Очаквайте подробности.

/ИГ/

