Новият спортен комплекс за футбол и падел Sport Edition в София бе открит от легендата на Левски Даниел Боримиров

Новият спортен комплекс за футбол и падел Sport Edition в София бе официално открит от собственика му Даниел Боримиров по време на церемония днес. Не нея присъства целият отбор на Левски с треньора Хулио Веласкес и мажоритарния акционер Наско Сираков, носителят на "Златната топка" Христо Стоичков, легендарният халф Красимир Балъков, президентът на Българския футболен съюз (БФС) Георги Иванов, представители на местната власт и други официални лица.

Спортният комплекс Sport Edition има шест закрити игрища за падел и три модерни футболни терена, изградени на площ от 15 000 кв.м. На територията му има също така ресторант с детски кът и други удобства за посетителите. Съоръжението се намира е в ж.к "Люлин" 6, ул. "Индира Ганди" №2.

