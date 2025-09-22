Флик извади Рашфорд от стартовия състав за мача срещу Хетафе заради закъснение

Нападателят на Барселона Маркъс Рашфорд не беше включен в стартовия състав за победата с 3:0 над Хетафе в петия кръг на испанската Ла Лига по дисциплинарни причини, съобщава "Мундо Депортиво".

27-годишният англичанин е трябвало да започне като титуляр, но в последния отпадна от титулярите и влезе едва през второто полувреме, заради закъснение за тренировка на отбора през седмицата. Рашфорд в крайна сметка направи асистенция на Дани Олмо за третото попадение.

Нападателят е под наем в Барселона от Манчестър Юнайтед. Той има шест участия за каталунците, отбелязвайки два гола и давайки една асистенция.