Старши треньорът на Ботев (Враца) Христо Янев: "Изиграхме слаб мач, загубихме закономерно"

След загубата от Берое старши треньорът на Ботев (Враца) Христо Янев призна пред медиите, че не е доволен от представянето на играчите си и тимът трябва да намери баланс в своята игра. Той допълни, че има възможност Ботев да бъде по-добър и различен отбор от този, който се бори за оцеляване.

"Още съм под емоции и мисля, че изиграхме слаб мач. Това не е отборът, който искам да виждам и който игра в предходните мачове. Загубихме закономерно. Отдавам го на това, че в момента изграждаме нов отбор и не сме постоянни. Лавираме в представянето си и трябва да намерим баланс, за да изглеждаме така, както ни се иска", каза Христо Янев.

Той коментира, че не отдава пропуските пред вратата на Берое с липсата на голмайстор в тима. "Имахме ситуации за гол. Въпреки, че изиграхме не толкова добър мач, колкото ни се искаше през първото полувреме започнахме много добре. Втората част нацелихме гредата и имахме ситуации. Част от играта е това. Не може всеки мач да реализираме голове и да печелим, но не може да губим по такъв елементарен начин", посочи наставника.

"Имаме възможност да бъдем по-добър отбор, но зависи от футболистите. Те трябва да разберат, че във всеки мач е необходмо да показваме ниво, което да ни държи горе. Искаме да бъдем различен отбор от този, който се бори за оцеляване. Трябва обаче да имаме нужното поведение", завърши своето изказване старши треньорът на Ботев (Враца)