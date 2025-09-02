Подробно търсене

Защитникът Бен Чилуел ще играе за френския Страсбург

Ива Кръстева
снимка: John Walton/PA via AP
Страсбург,  
02.09.2025 09:27
 (БТА)

Бившият капитан на Челси Бен Чилуел се присъедини към отбора от Лига 1 Страсбург, който е също като лондонския клуб собственост на BlueCo, с двугодишен договор, съобщава Ройтерс.

28-годишният футболист отпадна от състава на мениджъра Енцо Мареска, след като той пое отбора миналия сезон, а защитникът премина под наем в Кристъл Палас по време на трансферния прозорец в средата на сезона.

Чилуел помогна на Лестър Сити да спечели титлата във Висшата лига през 2016-а, преди да се присъедини към Челси, с който вдигна трофея от Шампионската лига през 2021 година.

/ИК/

