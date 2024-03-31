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Алекс Колев и Георги Николов останаха начело на класирането при голмайсторите след 26-ия кръг

Ивайло Георгиев
Алекс Колев и Георги Николов останаха начело на класирането при голмайсторите след 26-ия кръг
Алекс Колев и Георги Николов останаха начело на класирането при голмайсторите след 26-ия кръг
Снимка: БТА, архив
София,  
31.03.2024 21:03
 (БТА)

Класиране при голмайсторите след 26-ия кръг в Първа футболна лига:

10 гола 
Александър Колев      (Крумовград)
Георги Николов        (Хебър/8, Ботев Пловдив/2) 

9 гола 
Руан Круз             (Лудогорец)
Якуб Пьотровски       (Лудогорец)

8 гола 
Антоан Бароан         (Ботев Пловдив)
Джавад Ел Джемили     (Левски)
Квадво Дуа            (Лудогорец) 
Бърнард Текпетей      (Лудогорец)
Тони Тасев            (Славия)  
Атанас Илиев          (Черно море)

7 гола 
Рикардиньо            (Левски) 
Джовани Маркес        (Локомотив Пловдив)
Дюкенс Назон          (ЦСКА-София)
Джонатан Линдсет      (ЦСКА-София)
Ивайло Чочев          (ЦСКА 1948/6, Лудогорец/1) 

6 гола 
Преслав Боруков       (Арда Кърджали)
Браян Переа           (Ботев Враца)
Ивелин Попов          (Ботев Пловдив)
Марин Петков          (Левски)
Евандро Коща          (Локомотив Пловдив)
Педриньо              (ЦСКА 1948)

/ИК/

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