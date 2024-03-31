Алекс Колев и Георги Николов останаха начело на класирането при голмайсторите след 26-ия кръг

Класиране при голмайсторите след 26-ия кръг в Първа футболна лига:
10 гола
Александър Колев (Крумовград)
Георги Николов (Хебър/8, Ботев Пловдив/2)
9 гола
Руан Круз (Лудогорец)
Якуб Пьотровски (Лудогорец)
8 гола
Антоан Бароан (Ботев Пловдив)
Джавад Ел Джемили (Левски)
Квадво Дуа (Лудогорец)
Бърнард Текпетей (Лудогорец)
Тони Тасев (Славия)
Атанас Илиев (Черно море)
7 гола
Рикардиньо (Левски)
Джовани Маркес (Локомотив Пловдив)
Дюкенс Назон (ЦСКА-София)
Джонатан Линдсет (ЦСКА-София)
Ивайло Чочев (ЦСКА 1948/6, Лудогорец/1)
6 гола
Преслав Боруков (Арда Кърджали)
Браян Переа (Ботев Враца)
Ивелин Попов (Ботев Пловдив)
Марин Петков (Левски)
Евандро Коща (Локомотив Пловдив)
Педриньо (ЦСКА 1948)
/ИК/