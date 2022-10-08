Етър спечели срещу Добруджа и излезе на първо място във Втора лига

Първенство на България по футбол, мачове от 12-ия кръг във Втора лига:а



Етър (Велико Търново) - Добруджа (Добрич) - 2:1 (2:1)

голмайстори: 1:0 Николай Янков 4, 1:1 Ивайло Лазаров 17, 2:1 Олег Димитров 22

Монтана - Созопол - 4:1 (1:0)

голмайстори: 1:0 Йордан Йорданов 28, 2:0 Идрисс Фудил 67, 3:0 Идрисс Фудил 74, 4:0 Борислав Дамянов 79, 4:1 Петър Вуцов 90

Спортист 2009 (Своге) - Дунав (Русе) - 5:2 (3:0)

голмайстори: 1:0 Светослав Диков 12, 2:0 Светослав Диков 20, 3:0 Ариф Ферадов 44, 3:1 Кристиан Тасков 53, 4:1 Ариф Ферадов 59, 5:1 Ариф Ферадов 64, 5:2 Мирослав Будинов 69

Беласица (Петрич) - Литекс (Ловеч) - 1:0 (1:0)

голмайстор: 1:0 Куфре Ета 26



неделя, 15:15 ч: Миньор (Перник) - Спартак (Плевен)

неделя, 16:00 ч: Ботев II (Пловдив) - Янтра 2019 (Габрово)

понеделник, 16:00 ч: ЦСКА 1948 II (София) - Струмска слава (Радомир)

вторник, 16:00 ч: Крумовград - Лудогорец II (Разград)

от петък:

Витоша (Бистрица) - Марица 1921 (Пловдив 3:1 (1:1)

голмайстори: 0:1 Веселин Марчев 20, 1:1 Емил Гъргоров 45+1, 2:1 Станислав Петров 49, 3:1 Деян Христов 86

неделя, 15:15 ч: Миньор (Перник) - Спартак (Плевен)

неделя, 16:00 ч: Ботев II (Пловдив) - Янтра 2019 (Габрово)

понеделник, 16:00 ч: ЦСКА 1948 II (София) - Струмска слава (Радомир)

вторник, 16:00 ч: Крумовград - Лудогорец II (Разград)

временно класиране: 1. Етър 12 6 5 1 13:7 23 точки 2. Спартак (Плевен) 11 6 2 3 21:11 20 3. Беласица 12 6 2 4 14:10 20 4. ЦСКА 1948 11 5 4 2 15:8 19 5. Крумовград 11 5 3 3 13:11 18 6. Литекс 12 5 3 4 14:10 18 7. Спортист Своге 12 5 3 4 18:17 18 8. Дунав Русе 12 5 2 5 23:18 17 9. Марица 12 5 2 5 14:16 17 10. Монтана 12 4 4 4 14:13 16 11. Струмска слава 11 4 4 3 10:12 16 12. Лудогорец II 11 4 2 5 10:15 14 13. Миньор (Пк) 11 3 4 4 15:12 13 14. Созопол 12 3 3 6 10:22 12 15. Добруджа 12 3 3 6 16:18 12 16. Янтра 11 2 6 3 8:10 12 17. Витоша 12 3 3 6 14:19 12 18. Ботев II (Пд) 11 1 3 7 4:17 6