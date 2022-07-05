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Ивайло Стоянов ще ръководи дербито на 1-ия кръг в новото първенство между ЦСКА 1948 и Левски

Атанас Василев
Ивайло Стоянов ще ръководи дербито на 1-ия кръг в новото първенство между ЦСКА 1948 и Левски
Ивайло Стоянов ще ръководи дербито на 1-ия кръг в новото първенство между ЦСКА 1948 и Левски
София,  
05.07.2022 18:33
 (БТА)

Международният съдия Ивайло Стоянов ще ръководи дербито на 1-ия кръг в еfbet Лига между ЦСКА 1948 и Левски. Най-добрият арбитър Георги Кабаков пък ще започне новото първенство с мача Септември (София) – Лудогорец (Разград), а Радослав Гидженов е изпратен на мача ЦСКА-София – Арда (Кърджали).

Съдийски назначения 1-ви кръг ЕФБЕТ Първа лига
8 юли 2022 г., петък, 18:30 ч.
ПФК Ботев АД - Хебър 1918 (Пазарджик)
ГС:    Станислав Георгиев Тодоров    АС1:    Мартин Иванов Димитров    АС2:    Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:    Стоян Панталеев Арсов    ВАР:    Волен Валентинов Чинков    АВАР:    Дениз Пиринов Соколов
СН:    Кольо Димитров Данев     
 
8 юли 2022 г., петък, 21:00 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Лудогорец 1945
ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Диян Христов Вълков
4-ТИ:    Кристиян Николов Колев    ВАР:    Станимир Лозанов Тренчев    АВАР:    Йордан Петров Петров
СН:    Костадин Ангелов Гергинов     
 
9 юли 2022 г., събота, 18:30 ч.
ПФК Локомотив (Пловдив) - Футболен Клуб Пирин АД (Благоевград)
ГС:    Драгомир Димитров Драганов    АС1:    Иво Николаев Колев    АС2:    Петър Велизаров Митрев
4-ТИ:    Георги Милков Гинчев    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Красимир Атанасов Атанасов
СН:    Николай Тодоров Петров     
 
9 юли 2022 г., събота, 21:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Левски (София)
ГС:    Ивайло Иванов Стоянов    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Георги Димитров Давидов    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов
СН:    Иван Захариев Вълчев     
 
10 юли 2022 г., неделя, 18:30 ч.
ФК Локомотив 1929 (София) - ПФК Черно море
ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Георги Юлиянов Иванов    АВАР:    Костадин Димитров Тановчев
СН:    Петър Стоянов Петров     
 
10 юли 2022 г., неделя, 21:00 ч.
ПФК ЦСКА-София ЕАД - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС:    Радослав Петров Гидженов    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Георги Валентинов Стамболджиев
4-ТИ:    Владимир Вълков Вълков    ВАР:    Димо Стоянов Димов    АВАР:    Владимир Ангелов Велев
СН:    Стоян Маринов Алексиев     
 
11 юли 2022 г., понеделник, 18:30 ч.
Спартак 1918 - ПФК Славия 1913 (София)
ГС:    Васимир Маруан Ел-Хатиб    АС1:    Драгомир Руменов Милев    АС2:    Станислав Лазаров Станев
4-ТИ:    Ивайло Красимиров Ненков    ВАР:    Иво Венциславов Андреев    АВАР:    Васил Петров Минев
СН:    Димитър Панайотов Костов     
 
11 юли 2022 г., понеделник, 20:45 ч.
ПФК Берое Стара Загора - ПФК Ботев Враца
ГС:    Ивелин Венциславов Занев    АС1:    Димо Дамянов Вълчев    АС2:    Христо Пламенов Хаджийски
4-ТИ:    Петър Георгиев Кузев    ВАР:    Красен Иванов Георгиев    АВАР:    Даниел Милков Ников
СН:    Атанас Петров Бозев     
 
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

/АВ/

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