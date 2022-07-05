Ивайло Стоянов ще ръководи дербито на 1-ия кръг в новото първенство между ЦСКА 1948 и Левски

Международният съдия Ивайло Стоянов ще ръководи дербито на 1-ия кръг в еfbet Лига между ЦСКА 1948 и Левски. Най-добрият арбитър Георги Кабаков пък ще започне новото първенство с мача Септември (София) – Лудогорец (Разград), а Радослав Гидженов е изпратен на мача ЦСКА-София – Арда (Кърджали).

Съдийски назначения 1-ви кръг ЕФБЕТ Първа лига

8 юли 2022 г., петък, 18:30 ч.

ПФК Ботев АД - Хебър 1918 (Пазарджик)

ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС1: Мартин Иванов Димитров АС2: Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Дениз Пиринов Соколов

СН: Кольо Димитров Данев



8 юли 2022 г., петък, 21:00 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Лудогорец 1945

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Диян Христов Вълков

4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Костадин Ангелов Гергинов



9 юли 2022 г., събота, 18:30 ч.

ПФК Локомотив (Пловдив) - Футболен Клуб Пирин АД (Благоевград)

ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Петър Велизаров Митрев

4-ТИ: Георги Милков Гинчев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Красимир Атанасов Атанасов

СН: Николай Тодоров Петров



9 юли 2022 г., събота, 21:00 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Левски (София)

ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мирослав Максимов Иванов

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Иван Захариев Вълчев



10 юли 2022 г., неделя, 18:30 ч.

ФК Локомотив 1929 (София) - ПФК Черно море

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Юлиянов Иванов АВАР: Костадин Димитров Тановчев

СН: Петър Стоянов Петров



10 юли 2022 г., неделя, 21:00 ч.

ПФК ЦСКА-София ЕАД - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Георги Валентинов Стамболджиев

4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Димо Стоянов Димов АВАР: Владимир Ангелов Велев

СН: Стоян Маринов Алексиев



11 юли 2022 г., понеделник, 18:30 ч.

Спартак 1918 - ПФК Славия 1913 (София)

ГС: Васимир Маруан Ел-Хатиб АС1: Драгомир Руменов Милев АС2: Станислав Лазаров Станев

4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Васил Петров Минев

СН: Димитър Панайотов Костов



11 юли 2022 г., понеделник, 20:45 ч.

ПФК Берое Стара Загора - ПФК Ботев Враца

ГС: Ивелин Венциславов Занев АС1: Димо Дамянов Вълчев АС2: Христо Пламенов Хаджийски

4-ТИ: Петър Георгиев Кузев ВАР: Красен Иванов Георгиев АВАР: Даниел Милков Ников

СН: Атанас Петров Бозев



СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.