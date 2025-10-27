Българското дружество за защита на птиците установи рекорден за страната ни брой тръноопашати потапници в Бургаското езеро

Нова рекордна за България численост на световнозастрашената тръноопашата потапница е установена в Бургаското езеро в рамките на редовния мониторинг на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Проучването е направено от Владимир Младенов и е установило наличието на 4603 птици, съобщават от организацията.



След като миналата година по същото време в района отново беше отчетена рекордна популация от 4163 индивида, сегашното наблюдение в Бургаското езеро теоретично обхваща между 29 и 61 процента от цялата зимуваща европейска популация на тръноопашатата потапница.



ОТ БДЗП уточняват, че световнозастрашеният вид със силно намаляваща популация, като в света са останали между 5300-8700 възрастни индивида. Зимуващата популация в Европа е оценена на между 7500 – 15 900 индивида.



Бургаското езеро е основното зимовище на вида в България и едно от най-важните в Европа. Направеното наблюдение потвърждава неговата значимост за този рядък вид. "През последното десетилетие тръноопашатите потапници в Бургас бяха достигнали критично ниски числености от само няколко стотин зимуващи индивида. Това беше тенденция, която се наблюдаваше навсякъде в ареала на вида, допълват от организацията", посочват от дружеството.



БТА припомня, че в края на септември БДЗП отчете, че близо 38% от гнездящите видове птици у нас имат стабилни популации, а 22% бележат нарастване. В началото на 2025 г. орнитологът д-р Петър Янков заяви пред БТА, че по време на 49-ото Среднозимно преброяване в района на бургаските езера са наблюдавани още няколко застрашени от изчезване в световен мащаб вида птици като ушатия гмурец и две траурни потапници, включени в световната Червена книга, които са едни от най-малочислените видове на планетата, застрашени да изчезнат въобще.



