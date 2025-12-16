През 2026 година Пловдив отново ще бъде домакин на 12-тия международен турнир по художествена гимнастика „Тракия Къп“ и Приз „Мария Петрова“. Надпреварата ще се проведе от 8 до 10 май. Организатори са спортен клуб Тракия, Община Пловдив и Българска федерация по художествена гимнастика.

Състезанието ще се състои в модерната Спортна зала на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ - едно от най-впечатляващите спортни съоръжения в града, предлагащо отлични условия за всички.

Специалната награда, носеща името на трикратната световна шампионка Мария Петрова, ще бъде връчена лично от нея на шампионките в многобоя при девойките старша възраст и жените. Участничките ще получат елегантни статуетки, купи и медали, подготвени от организаторите.

„Каним всички клубове от България и чужбина да бъдат част от това престижно събитие, изпълнено с емоция, класа и дух на съревнование. Пловдив ви очаква с красота, традиции и любов към художествената гимнастика“, заявиха от СК Тракия.