Ива Кръстева
Трикратната абсолютна световна и двукратна европейска шампионка по художествена гимнастика, вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика Мария Петрова, снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
София,  
16.12.2025 13:50
 (БТА)

През 2026 година Пловдив отново ще бъде домакин на 12-тия международен турнир по художествена гимнастика „Тракия Къп“ и Приз „Мария Петрова“. Надпреварата ще се проведе от 8 до 10 май. Организатори са спортен клуб Тракия, Община Пловдив и Българска федерация по художествена гимнастика.

Състезанието ще се състои в модерната Спортна зала на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ - едно от най-впечатляващите спортни съоръжения в града, предлагащо отлични условия за всички.

Специалната награда, носеща името на трикратната световна шампионка Мария Петрова, ще бъде връчена лично от нея на шампионките в многобоя при девойките старша възраст и жените. Участничките ще получат елегантни статуетки, купи и медали, подготвени от организаторите.

„Каним всички клубове от България и чужбина да бъдат част от това престижно събитие, изпълнено с емоция, класа и дух на съревнование. Пловдив ви очаква с красота, традиции и любов към художествената гимнастика“, заявиха от СК Тракия.

/ИК/

