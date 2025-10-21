Повече от сто участници са се включили в Националния литературен конкурс за поезия "Горчиво вино" в Петрич

Повече от сто участници са се включили в Националния литературен конкурс за поезия "Горчиво вино", провеждан в Петрич, съобщи за БТА Вангелия Тренева, секретар на читалище "Братя Миладинови-1914".

За първи път от учредяването си, в конкурса ще имат възможност да участват и лица, ненавършили 18 години. Участниците са разделени в две възрастови групи. В първа група те са от 14 до 18 години, а във втора - всички над 18 години. Участниците ще бъдат оценени от тричленно жури с председател Венко Евтимов. Членове са Павлина Павлова и Петя Хантова. Във всяка от възрастовите групи ще бъдат присъдени три предметни и парични награди. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония на 31 октомври в сградата на читалището.

Събитието, което се провежда за 11-а поредна година, се организира от Община Петрич и Народно читалище "Братя Миладинови-1914", а съорганизатор е Съюзът на българските писатели. БТА ще бъде медиен партньор на проявата.

В регламента за участие в конкурса е посочено, че могат да се включат творци, които не членуват в Съюза на българските писатели и сродни писателски организации. Конкурсните стихотворения на тема любовна лирика не трябва да са били публикувани в книга, печатни и електронни медии, и да са награждавани на други конкурси. Авторите могат да участват с не повече от две поетични творби. Текстът трябва да е с максимален обем до 24 реда.

Националният конкурс е учреден през 2014 г., по случай 100-годишнината на Народно читалище "Братя Миладинови-1914" и е под патронажа на поета Евтим Евтимов, който е роден в Петрич. Неговият творчески път започва именно от читалището в града. Евтим Евтимов е бил ръководител на литературния кръжок и секретар на институцията. През 2021 г. в Петрич беше открит паметник на Евтим Евтимов. Площадът в града също носи името на големия български поет, починал през 2016 г.