Посланикът на Аржентина откри във Видин изложбата „Завръщане към началото” на художника Елиезер Алшех

Кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов
От ляво надясно: кметът на община Видин д-р Цветан Ценков, посланикът на Аржентина в България Алехандро Зотнер Майер, директорът на общински културен институт „Дунав“ Юлияна Димитрова, внукът на художника – Алекс Могариньос, заместник-ръководителят на дипломатическата мисия на Аржентина Даниел Котини. Снимка: кореспондент на БТА във Видин Росен Младенов
Видин,  
11.09.2025 13:20
 (БТА)

В Културен център „Жул Паскин“ във Видин посланикът на Аржентина Алехандро Зотнер Майер откри изложбата „Завръщане към началото”. Експозицията показва  рисунки и скици на роденият във Видин български и аржентински художник Елиезер Алшех.

Официален гост на откриването беше кметът на общината д-р Цветан Ценков. На събитието присъстваха още заместник-ръководителят на дипломатическата мисия на Аржентина Даниел Котини и внукът на художника – Алекс Могариньос. 

„Изложбата е първото представяне във Видин на творбите на маестро Елиезер Алшех, който е роден тук. Така чрез своите рисунки той предприема дълго мечтано завръщане към своите корени, заредено със силни емоции и скъпи спомени“, отбеляза посланик Алехандро Зотнер Майер. „Като придобива умения в изкуството в България и други европейски държави художникът решава заедно със съпругата си Бронка Гюрова да продължи живота и творчеството си в далечна Аржентина, където се установяват със своята дъщеря. Ние, аржентинците, сме чували от нашите родители, баби и дядовци, че да напуснеш родното място не е лесно. Без дори да е мечтал в Аржентина Елиезер Алшех се превръща в посланик на България и достоен представител на българското изкуство. С тази великолепна изложба на рисунки и скици Елиезер Алшех поставя венец на своето лично завръщане в родния Видин от далечната Аржентина и ни потапя в света на детството, в преломните години от началото на XX в. и в усещанията за простор и свобода, изконни за всеки творец като Алшех“, подчерта посланик Майер.

„Удовлетворен съм, че рисунките на моят дядо са във Видин. Тук той е преживял най-щастливите години от своя живот. За мен и моето семейство тази изложба е повод за гордост. Благодаря на всички, които организираха и подкрепиха тази изложба“, заяви внукът на художника Алекс Могариньос..

„Поздравявам организаторите за тази прекрасна инициатива. По този начин един наш съгражданин, емигрирал в Аржентина в началото на миналия век, прави своеобразно „завръщане” в родния си град чрез своето творчество. Тези картини олицетворяват връзката с корените, която човек никога не бива да губи”, каза кметът на община Видин д-р Цветан Ценков.

В края на миналия месец изложбата „Завръщане към началото” беше представена в Белоградчик.

Експозицията е организирана от Посолството на Република Аржентина в България с подкрепата на Деяна Алшех де Могариньос – дъщеря на художника, на председателя на надзорния съвет на „Еврохолд България“ Асен Христов и на Общински културен институт „Дунав“ при Община Видин. Изложбата може да бъде разгледана до 25 септември. 

