Дуетът Кръсте Роджевски & Томика Рийд идва за първи път в България. Събитието е на 11 септември в зала „Снгълс“ на НДК, съобщават от „Аларма пънк джаз“.

По думите им музикантите пристигат директно от Ню Йорк за два концерта – в София и в Скопие.

Кръсте Роджевски живее от 1997 г. в САЩ. През 2007 г. негова песен се появява в „Сенки“ на режисьора Милчо Манчевски, а после и в други негови филми, показвани и на „София филм фест“, сред които „Бикини Муун“, „Върба“ и „Каймак“. В САЩ започва да свири и записва, окуражен от Мери Халворсон, с която са близки приятели и която свири електрическата китара в първите му четири албума – Batania (2015), Bitter Almonds (2016), The Rabbit And The Fallen Sycamore (2017) и Hubris (2020). В тези и в следващите два – Fair Weather Friends (2022) и Black Еarth (2023), се срещат имената на още американски музиканти от съвременната авангардна сцена – Тома Фуджиуара, Икуе Мори, Кен Вандермарк, Крис Спийд, Крис Дейвис, Томика Рийд, Никол Мичъл, Ингрид Лауброк и Бил Ласуел, който е и продуцент на албумите на Кръсте Роджевски от няколко години насам. Най-новият му албум „Кръстена вода“ (2024) е изцяло солов.

Американската челистка, композиторка и импровизаторка Томика Рийд е име от съвременната чикагска авангардна сцена. Записвала е и е концертирала с Art Ensemble Of Chicago (и отделно с Роско Мичъл), The AACM (Association for the Advancement of Creative Musicians) Great Black Music Ensemble, Антъни Брекстън, Джо Макфий, Макая МакКрейвън, Никол Мичъл, Дейв Ремпис, Mike Reed's Loose Assembly, Александър Хоукинс, Дейв Дъглас, Кахил Ел'Забар, Fire and Water Quintet на Майра Мелфорд. Основателка е на Chicago Jazz String Summit и носителка на званието „Джаз герой на Чикаго“ на Асоцацията на джаз журналстите (JJA) за 2017 г. Стипендиантка е на United States Artists (2021) и на фондацията „МакАртър“ (2022). Почетен гост професор е в „Милс колидж". Част от нейния Tomeka Reid Quartet са Мери Халворсон и Тома Фуджиуара, които участват в записите на втория албум на Кръсте Роджевски – Bitter Almonds. Томика Рийд свири е още един от албумите на Роджевски – Fair Weather Friends, а двамата заедно на запис могат да бъдат чути и във филмите „Бикини Муун“ и „Върб“ на Милчо Манчевски.

/ДД