Основно училище "Любен Каравелов" в Пазарджик обяви дарителска кампания за първия учебен ден

Основно училище "Любен Каравелов" в Пазарджик обяви кампания "Дарение вместо цветя" за първия учебен ден. На своята официална страница образователната институция призова всеки, който желае да подкрепи инициативата, да го направи, като за целта ще бъде поставена кутия в двора на училището.

Желаещите да се включат и да дарят сумата, предвидена за цветя и букети за първия учебен ден, ще помогнат на каузите на сдружение "Добро сърце", което участва в много благотворителни дейности, уточняват още от училището.

През пролетта в Пазарджик се проведе литературен базар в полза на сдружението. Беше организиран и концерт в помощ на двама пазарджиклии, на който "Добро сърце" събра сумата от почти 30 000 лв.