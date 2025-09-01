Историкът проф. д-р Петко Петков ще представи в Казанлък публична лекция на тема "Съединението в историческата съдба на българския народ"

Историкът проф. д-р Петко Петков от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ ще изнесе в Казанлък публична лекция на тема „Съединението в историческата съдба на българския народ“. Това съобщиха за БТА организаторите – Литературно-художествен музей (ЛХМ) „Чудомир“ и Исторически музей „Искра“. Лекцията ще се проведе на 4 септември в залата на културния институт.

Според проф. д-р Петков три са големите външнополитически успехи на България в периода след възстановяването на държавата през 1879 г. до средата на ХХ век: Съединението на Княжеството с Източна Румелия през 1885 г., обявяването на независимостта от Османската империя през 1908 г. и възвръщането по мирен път на Южна Добруджа през 1940 г.

„Във всички тези случаи откриваме общи исторически условия, които са спомогнали за успешното постигане на националните и държавни цели – обществено единение около преследваната цел, временно стихване на вътрешнополитическите противоборства и сравнително благоприятна международна обстановка, тъй като външнополитическите успехи на България са утвърдени от т. нар. Велики сили“, посочва историкът.

По време на лекцията проф. д-р Петков ще сподели още интересни факти и подробности по темата, добавиха организаторите. Входът за дискусията е свободен.