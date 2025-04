Рапърът Кендрик Ламар води по номинации за Американските музикални награди

Рапърът Кендрик Ламар получи 10 номинации за Американските музикални награди, включително за изпълнител и песен на годината за Not Like Us, която спечели "Грами", предаде Ройтерс.

Сингълът е част от дългогодишната вражда между Ламар и канадския музикант Дрейк, който съди "Юнивърсъл мюзик груп" за клевета заради издаването й.

Пост Малоун получи осем номинации, включително за изпълнител на кънтри музика и кънтри албум за F-1 Trillion. Преди това той има отличие в категориите рап/хип-хоп и поп/рок.

Сред номинираните са Били Айлиш, Чапъл Роан и Шабузи, които имат по седем номинации.

Тейлър Суифт, която е рекордьор по брой спечелени призове през кариерата си, се конкурира за шест награди тази година.

Албумът на Бионсе Cowboy Carter, който спечели "Грами", е номиниран за албум на годината, както и за кънтри албум. Певицата участва и в надпреварата за изпълнител на кънтри музика.

Музикалните фенове ще гласуват за победителите, които ще бъдат обявени на церемонията на 26 май с водеща Дженифър Лопес. Шоуто ще бъде излъчено на живо по телевизионния канал Си Би Ес.

Номинациите се основават на представянето на изпълнителите и продукциите им в музикалните класации на списание "Билборд", стрийминг и продажби на албуми, радиопредавания и участие в социалните медии, припомня Ройтерс.