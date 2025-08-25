Подробно търсене

Бойчо Попов
Американските борси започнаха сесията с понижения в очакване на отчета на „Енвидиа“
Снимка: AP/Richard Drew, архив
Ню Йорк,  
25.08.2025 17:05
 (БТА)
Водещите американски индекси отбелязват лек спад в началото на сесията днес, след като индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average достигна рекордни стойности в края на миналата седмица, предаде Си Ен Би Си.

Dow Jones се понижи със 89 пункта, или 0,2 на сто. Индексът S&P 500 също загуби 0,2 на сто, а технологичният Nasdaq се понижи с 0,3 на сто.

Акциите на "Интел" (Intel) продължиха поскъпването си, след като министърът на търговията на САЩ Хауърд Лътник обяви в петък, че правителството е придобило 10-процентен дял в компанията. Според съветника по икономическите въпроси в Белия дом Кевин Хасет тази стъпка е част от по-широка стратегия за създаване на държавен инвестиционен фонд, което може да доведе и до други подобни сделки. 

Спадът на индексите е факт след силната сесия в петък, когато Dow Jones скочи с над 800 пункта, или близо 2 на сто, до нов рекорд.

Nasdaq и S&P 500 също нараснаха с около 2 на сто и над 1 на сто съответно, като широкият индекс се доближи на три пункта от рекордното си ниво.

Оптимизмът на пазарите в края на миналата седмица беше подкрепен от изказването на президента на Управлението за федерален резерв Джером Пауъл на форума в Джаксън Хоул, който сигнализира за възможно намаляване на лихвените проценти още през септември. Според според "Си Ем И Фед Уоч Туул" (CME FedWatch Tool)  вероятността за понижение с 0,25 процентни пункта е нараснала до 84 на сто спрямо около 75 на сто по-рано.

Инвеститорите насочват вниманието си към предстоящия отчет на "Енвидиа" (Nvidia), който ще бъде публикуван в сряда след края на борсовата сесия. В четвъртък резултатите си ще представят и "Дел" (Dell) и "Марвел" (Marvell). По думите на анализатора Адам Крисалуфи от "Витал Нолидж" (Vital Knowledge) именно тези отчети ще бъдат ключови за посоката на търговията – дали ще продължи ротацията към циклични и стойностни акции или технологичният сектор отново ще поведе пазарния растеж. Анализатори от "Дe Цет банк" (DZ Bank) очакват, че инвеститорите ще продължат да следят представянето на компаниите, ангажирани с разработването на изкуствен интелект. В този контекст се очаква именно тримесечният отчет на "Енвидиа" в сряда вечерта да бъде ключов за пазарните настроения.

В края на седмицата инвеститорите ще следят и данните за предпочитания от Управлението за федерален резерв измерител на инфлацията - индекса на разходите за лично потребление (PCE). Очакванията са базисният индекс, който изключва цените на храните и енергията, да се повиши с 2,9 на сто на годишна база след увеличение от 2,8 на сто през юни. 

/БП/

