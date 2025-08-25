Общинската администрация в Шумен публикува за обществени консултации предложения за актуализация на различни такси

Общинската администрация в Шумен публикува между 11 и 20 август проекти за промени в различни наредби за обществени консултации с граждани и юридически лица. Проектите, свързани с актуализация на различни такси, са достъпни на официалната интернет страница на Община Шумен в раздел „Администрация“, подраздел „Административни актове“ - „Проекти на наредби и правилници“, както и в секция „Общински съвет“, подсекция „Нормативни актове“, съобщиха от пресцентъра на Община Шумен.

За одобряване на подробен устройствен план (ПУП) за до три поземлени имота ще се плаща в Шумен 153 евро, а 613 евро ще се плащат за одобряване на ПУП за над три имота, според публикуваните на сайта на Община Шумен проекти за промени в наредбите във връзка с приемането на еврото от 1 януари 2026 г.

Издаването на удостоверение за настоящ адрес ще струва малко повече от 10 евро за обикновена услуга и около 15 евро при бърза услуга. Удостоверението за наследници ще се плаща между 5 и 10 евро, според времето на услугата - обикновена, бърза или експресна.

930 евро ще се плаща за мероприятия на ден със зрители, заемащи седящи места на трибуните в многофункционалната зала „Арена - Шумен“, а малко над 2208 евро - ако и на терена, освен на трибуните, се обособяват със столове седящи места за зрителите. За спортни мероприятия в рамките на международни, републикански и др. първенства таксата ще е близо 430 евро за събитие до 12 астрономически часа, а за тенис на маса – 3,66 евро на час за двама състезатели.

Според предложението на администрацията билетът за вход на Паметника „Създатели на българската държава“ ще е 3 евро, а за пенсионери – 2 евро. За охрана на общински обекти ще се плаща малко над 13 евро на час, за ползване на кухня и други помещения във вилата на Общината на Шуменското плато от външни лица за мероприятия – по 4,60 евро на човек, без нощувката, която ще струва около 15 евро на човек. За сключване на граждански брак ще се дължат от 40 до 51 евро, в зависимост от това дали денят е празничен или делничен. Един час участие на Ансамбъла за народни песни и танци „Шумен“ в целия му състав ще струва малко над 613 евро. Наемът на контейнер за строителни отпадъци за до 7 дни ще се плаща от 1 януари по приблизително 76 евро, допълват от пресцентъра на местната администрация.

Проектите на измененията в нормативната база подлежат на гласуване от Общинския съвет, гражданите могат да подават своите предложения лично в деловодството на Общината или електронно на указаните в сайта адреси, информират от пресцентъра на Община Шумен.

Пакетът с предложените изменения и допълнения на действащите наредби на територията на община Шумен се предлага в настоящия момент с цел своевременно информиране на всички жители на общината и осъществяване плавен преход за преминаване към разплащания в евро от датата на въвеждането на еврото в Република България - 1 януари 2026 г. Общинската администрация напомня, че датата всички парични суми следва да бъдат определени в евро, като до 31 януари 2026 г. същите могат да бъдат заплащани и в български левове.

Румен Въков, началник-отдел „Правно осигуряване и ЗОП“ в Община Шумен, изтъква, че от 9 години актуализации на глоби и санкции в Община Шумен не е правена и сега се предлага тяхното увеличаване според съвременните цени, съобщават от пресцентъра на местната администрация.

Както БТА съобщи, докладна записка, свързана с промени и изменения в 27 общински наредби във връзка със синхронизирането им и привеждането им в съответствие със Закона за въвеждане на еврото в Република България, беше гласувана през месец февруари от общинските съветници в Шумен. На заседание на Общинския съвет в Шумен през месец юли бяха гласувани изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в общината. С решението се въвежда нова цена на услуга - вход за посещение на "Бонзай градина", комбиниран билет "Бонзай градина" и "Среброва къща" и комбиниран билет "Бонзай градина", "Среброва къща" и паметник „Създатели на българската държава".