Певецът Шабузи оглави класацията на "Билборд" за сингли

Американският изпълнител Шабузи оглави класацията на "Билборд" за сингли с A Bar Song (Tipsy), съобщи сайтът на изданието.

За първи път 29-годишният певец застава начело на подреждането.

Сингълът A Bar Song (Tipsy) е включен в албума Where I've Been, Isn't Where I'm Going на Шабузи, който комбинира хип-хоп, кънтри, рок и американа. Той излезе на пазара в края на месец май.

Втората позиция в класацията е за Пост Малоун и Морган Уолън с I Had Some Help. Продукцията беше на върха на подреждането шест непоследователни седмици, като за първи път се изкачи там през месец май.

Третото място в класацията Хот 100 на "Билборд" е за Кендрик Ламар и Not Like Us.

Две песни на Сабрина Карпентър се нареждат в челната петица на чарта. Хитът Espresso запазва четвъртата си позиция от миналата седмица, а Please Please Please успява да се изкачи с едно място до пето. Преди две седмици сингълът беше начело на класацията на "Билборд" Хот 100.