На тържествена церемония випускниците за 2023-та година на Биологическия факултет на Софийския университет получиха своите дипломи

В конферентната зала на Софийския университет "Св. Климент Охридски" се провежда международната научна конференция "Представителната демокрация в криза: критични наративи за представителната демокрация в Европа" (Representative Democracy in Crisis: Critical Narratives on Representative Democracy in Europe). Това съобщи пресцентърът на висшето училище.Събитието е организирано от научната група "Европейски ценности и социални предизвикателства" в рамките на проекта SUMMIT, който университетът изпълнява.