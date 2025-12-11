Коледна игра „Избор на сляпо“ очаква читателите в ямболската библиотека

Регионалната библиотека „Георги С. Раковски“ в Ямбол подготвя специална празнична инициатива за своите читатели – коледната игра „Избор на сляпо“, съобщиха от културната институция на своята страница във Фейбук.

Читателите ще могат да избират измежду предварително опаковани книги. Единствената подсказка ще бъде кратко описание на съдържанието, поставено върху опаковката. Част от книгите са от фонда на библиотеката и ще се заемат по обичайния ред, а други ще бъдат подарък за читателите. „Какъв е вашият късмет – ще разберете, когато отворите пакета“, посочват от библиотеката.

Екипът приканва участниците да споделят и впечатленията си от инициативата на Фейсбук страницата на библиотеката. Един от коментиралите, избран чрез жребий, ще получи безплатна регистрация за следващата година.

Подобна инициатива, озаглавена „Сляпа среща с книга“, библиотеката в Ямбол организира тази година и по случай Деня на влюбените – 14 февруари. Тогава всеки посетител имаше възможност да избере книга-изненада за подарък.