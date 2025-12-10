Катедра „История и археология“ на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" ще отбележи 30-годишнината си с научна конференция

Национална научна конференция под надслов „Преходи и трансформации в историята“ ще се проведе на 11 и 12 декември в зала „Компас“ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Форумът е посветен на 30-годишнината от създаването на катедра „История и археология“ към Философско-историческия факултет, съобщиха от висшето училище.

Конференцията ще обедини специалисти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Университета по библиотекознание и информационни технологии – София, Университета в Нови Сад (Сърбия), Националния археологически институт с музей при БАН, Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей – БАН, Археологическия музей „Марица-изток“ – Раднево, регионалните исторически музеи в Бургас и Монтана, Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив. Ще участват също така и преподаватели от Пловдивския университет и неговия филиал в Кърджали.

Над 30 изследователи ще представят научни доклади, посветени на широк спектър от теми и интерпретации на ключови исторически процеси. Форумът е сред основните акценти в програмата по повод кръглата годишнина на катедрата при Философско-историческия факултет и има за цел да насърчи научния обмен, да обогати представите за историческите преходи и да подчертае значението на академичните изследвания за развитието на хуманитарното знание, посочват от университета.