Кръстосаните проверки за Кампания 2025 са установили 742 хектара двойно декларирани площи, съобщиха от ДФ "Земеделие"

Ивона Величкова
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
17.09.2025 10:15
Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) уведомява кандидатите по интервенциите за директни плащания, че приключиха кръстосаните проверки на подадените заявления за Кампания 2025. Проверени са площи в размер на 3 858 429 хектара, декларирани в заявленията на 62 808 кандидати. В резултат на извършения контрол са установени 742 ха двойно декларирани площи, заявени от 1059 бенефициери, съобщиха от Фонда. 

Информация за установените застъпвания е публикувана в индивидуалния профил на всеки земеделски стопанин в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ. Данните са достъпни в раздел "Справки", секция "Географски" – "Двойно декларирани площи". 

От Фонда припомнят, че от Кампания 2019 не се налага земеделските стопани да се явяват в областните дирекции на Фонда и с документи да изясняват правото на ползване на установените двойно декларирани площи. При обработката им в ДФЗ се използват данните за регистрираното правно основание, предоставени от Министерство на земеделието и храните, които се отнасят за Кампания 2025. 

В допълнение ДФЗ информира бенефициерите, че вече е възможно да оттеглят от подадените заявления за Кампания 2025 парцели или животни, както и интервенции към тях. Самото оттегляне става при спазване на разпоредбите на Наредба № 4 от 30 март 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления по интервенции за подпомагане на площ и за животни.

БТА припомня, че за Кампания 2024 бяха проверени площи в размер на 3,873 млн. хектара, декларирани в заявленията на 52 302 кандидати. В резултат на извършения контрол бяха установени 675 ха двойно декларирани площи, заявени от 802 бенефициери. Статистиката показва, че за Кампания 2024 са регистрирани най-ниските нива на застъпвания откакто в страната ни се прилагат директните плащания като инструмент на Общата селскостопанска политика (от 2007 г.).

