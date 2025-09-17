Кръстосаните проверки за Кампания 2025 са установили 742 хектара двойно декларирани площи, съобщиха от ДФ "Земеделие"

site.btaКръстосаните проверки за Кампания 2025 са установили 742 хектара двойно декларирани площи, съобщиха от ДФ "Земеделие"
Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) уведомява кандидатите по интервенциите за директни плащания, че приключиха кръстосаните проверки на подадените заявления за Кампания 2025. Проверени са площи в размер на 3 858 429 хектара, декларирани в заявленията на 62 808 кандидати. В резултат на извършения контрол са установени 742 ха двойно декларирани площи, заявени от 1059 бенефициери, съобщиха от Фонда.
Информация за установените застъпвания е публикувана в индивидуалния профил на всеки земеделски стопанин в Системата за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ. Данните са достъпни в раздел "Справки", секция "Географски" – "Двойно декларирани площи".
От Фонда припомнят, че от Кампания 2019 не се налага земеделските стопани да се явяват в областните дирекции на Фонда и с документи да изясняват правото на ползване на установените двойно декларирани площи. При обработката им в ДФЗ се използват данните за регистрираното правно основание, предоставени от Министерство на земеделието и храните, които се отнасят за Кампания 2025.
В допълнение ДФЗ информира бенефициерите, че вече е възможно да оттеглят от подадените заявления за Кампания 2025 парцели или животни, както и интервенции към тях. Самото оттегляне става при спазване на разпоредбите на Наредба № 4 от 30 март 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления по интервенции за подпомагане на площ и за животни.
БТА припомня, че за Кампания 2024 бяха проверени площи в размер на 3,873 млн. хектара, декларирани в заявленията на 52 302 кандидати. В резултат на извършения контрол бяха установени 675 ха двойно декларирани площи, заявени от 802 бенефициери. Статистиката показва, че за Кампания 2024 са регистрирани най-ниските нива на застъпвания откакто в страната ни се прилагат директните плащания като инструмент на Общата селскостопанска политика (от 2007 г.).
