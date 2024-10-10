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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 10.10.2024

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 10.10.2024
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 10.10.2024
Снимка: Владимир Шоков/БТА, архив
София,  
10.10.2024 18:06
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.20167

0.832175

Бразилски реал

BRL

10

3.20308

3.122

Канадски долар

CAD

1

1.3012

0.768521

Швейцарски франк

CHF

1

2.08222

0.480257

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.5277

3.95617

Чешка крона

CZK

100

7.72536

12.9444

Датска крона

DKK

10

2.62204

3.81382

Британска лира

GBP

1

2.33711

0.427879

Хонконгски долар

HKD

10

2.30206

4.34394

Унгарски форинт

HUF

1000

4.88469

204.721

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.13939

8776.63

Израелски шекел

ILS

10

4.74279

2.10846

Индийска рупия

INR

100

2.13057

46.9358

Исландска крона

ISK

100

1.31706

75.9267

Японска йена

JPY

100

1.201

83.2639

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.32373

755.441

Мексиканско песо

MXN

100

9.19145

10.8797

Малайзийски рингит

MYR

10

4.16888

2.39873

Норвежка крона

NOK

10

1.65861

6.02914

Новозеландски долар

NZD

1

1.08669

0.920226

Филипинско песо

PHP

100

3.11626

32.0897

Полска злота

PLN

10

4.54337

2.20101

Румънска лея

RON

10

3.93084

2.54399

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.72085

5.81108

Сингапурски долар

SGD

1

1.36771

0.731149

Тайландски бат

THB

100

5.32619

18.7751

Турска лира

TRY

100

5.22925

19.1232

Щатски долар

USD

1

1.78909

0.558943

Южноафрикански ранд

ZAR

10

1.01659

9.83681

Злато (в трой унции)

XAU

1

4700.09

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

 

/ИЦ/

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