Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 10.10.2024

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 10.10.2024
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.20167
|
0.832175
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.20308
|
3.122
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.3012
|
0.768521
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.08222
|
0.480257
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.5277
|
3.95617
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
7.72536
|
12.9444
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62204
|
3.81382
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.33711
|
0.427879
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.30206
|
4.34394
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
4.88469
|
204.721
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.13939
|
8776.63
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.74279
|
2.10846
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.13057
|
46.9358
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.31706
|
75.9267
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.201
|
83.2639
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.32373
|
755.441
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.19145
|
10.8797
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
4.16888
|
2.39873
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.65861
|
6.02914
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.08669
|
0.920226
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.11626
|
32.0897
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.54337
|
2.20101
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.93084
|
2.54399
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.72085
|
5.81108
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.36771
|
0.731149
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.32619
|
18.7751
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
5.22925
|
19.1232
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.78909
|
0.558943
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
10
|
1.01659
|
9.83681
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
4700.09
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ИЦ/
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