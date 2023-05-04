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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 04.05.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 04.05.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 04.05.2023
Снимка: архив/БТА
04.05.2023 19:34
 (БТА)

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.17928

0.847975

Бразилски реал

BRL

10

3.54356

2.82202

Канадски долар

CAD

1

1.29766

0.770618

Швейцарски франк

CHF

1

1.99534

0.501168

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.55537

3.91333

Чешка крона

CZK

100

8.33687

11.9949

Датска крона

DKK

10

2.62517

3.80928

Британска лира

GBP

1

2.22216

0.450013

Хонконгски долар

HKD

10

2.25043

4.4436

Унгарски форинт

HUF

1000

5.23033

191.193

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.20258

8315.46

Израелски шекел

ILS

10

4.85703

2.05887

Индийска рупия

INR

100

2.15996

46.2972

Исландска крона

ISK

100

1.30302

76.7448

Японска йена

JPY

100

1.31334

76.1417

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.33441

749.395

Мексиканско песо

MXN

100

9.86756

10.1342

Малайзийски рингит

MYR

10

3.96615

2.52134

Норвежка крона

NOK

10

1.65353

6.04767

Новозеландски долар

NZD

1

1.10699

0.903351

Филипинско песо

PHP

100

3.19132

31.335

Полска злота

PLN

10

4.2606

2.34709

Румънска лея

RON

10

3.9676

2.52042

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.72457

5.79855

Сингапурски долар

SGD

1

1.33095

0.751343

Тайландски бат

THB

100

5.2253

19.1377

Турска лира

TRY

100

9.06211

11.035

Щатски долар

USD

1

1.76615

0.566203

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.71325

10.2952

Злато (в трой унции)

XAU

1

3628.38

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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