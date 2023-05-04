Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 04.05.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 04.05.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.17928
|
0.847975
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.54356
|
2.82202
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.29766
|
0.770618
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
1.99534
|
0.501168
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.55537
|
3.91333
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.33687
|
11.9949
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62517
|
3.80928
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.22216
|
0.450013
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.25043
|
4.4436
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.23033
|
191.193
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.20258
|
8315.46
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.85703
|
2.05887
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.15996
|
46.2972
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.30302
|
76.7448
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.31334
|
76.1417
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.33441
|
749.395
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
100
|
9.86756
|
10.1342
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.96615
|
2.52134
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.65353
|
6.04767
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.10699
|
0.903351
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.19132
|
31.335
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.2606
|
2.34709
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.9676
|
2.52042
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.72457
|
5.79855
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.33095
|
0.751343
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.2253
|
19.1377
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
9.06211
|
11.035
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.76615
|
0.566203
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.71325
|
10.2952
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3628.38
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
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