Проф. д-р Ивайло Копрев и проф. д-р Драгомир Пламенов бяха избрани в управителните органи на Съвета на ректорите

Заседание на Съвета на ректорите на висшите училища в България се проведе днес в Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“. Ректорите гласуваха за нови членове на Управителен и Контролен съвет, след освобождаването на проф. д.н. инж. Иван Кралов и проф. д-р Добри Ярков като ректори на Технически университет – София и Тракийски университет – Стара Загора. За член на Управителния съвет на сдружението бе избран проф. д-р Ивайло Копрев, ректор на Минно-геоложки университет "Свети Иван Рилски", а за член на Контролния съвет - ректорът на Технически университет – Варна проф. д-р Драгомир Пламенов.

Като извънредна тема от дневния ред, ректорите обсъдиха публикувания за публично обсъждане проект на Постановление за изменение и допълнение на ПМС 226 от 2021 г. от Министъра на образованието и науката, за приемане на показатели за определяне на изследователските висши училища и условията и реда за актуализиране на списъка на изследователските висши училища. Представителите на университетите взеха решение да поискат допълнителен срок за даване на общо становище от страна на висшите училища, поради важността на приеманите изменения. Те определиха като неприемливо изключването на представителя на Съвета на ректорите от междуведомствена комисия, която прави оценката на резултатите на висшите училища, каквото предвиждат предложените от МОН промени.

Ректорите единодушно решиха да излъчат 5-членна работна група, оглавявана от председателя на сдружението - проф. д-р Миглена Темелкова, която да изработи гледната точка на Съвета по темата. Според ректорите подобно коректно отношение е задължително предвид статута на Съвета на ректорите, който е единственият законово предвиден орган за изразяване на общите интереси на висшите училища пред държавните органи. Наред с останалите си функции той дава становища и предложения по проблеми, свързани с висшето образование и науката, включително и по нормативни актове.