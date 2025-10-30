По общо 28 предложения гласува Общинският съвет в Казанлък на днешното си редовно заседание

Общинският съвет в Казанлък прие предложение за именуване на нови улици в урбанизираната територия на град Казанлък, местност ”Старите лозя” и съществуващи улици в селата Голямо Дряново, Горно Изворово, Долно Изворово, Средногорово и в град Шипка. Това стана на днешното редовно заседание в зала „Инфра“, на което съветниците гласуваха по 28 предложения.

Сред приетите решения са още кандидатстване на Общината за закупуване на електрически превозни средства и зарядни станции за нуждите на социалните услуги, както и за отпускане на еднократна финансова помощ на жител на Казанлък и на жител на село Шейново. Гласувани бяха и решения промени в Общия и в Подробния устройствен план на общината.

В началото на заседанието председателят Николай Златанов запозна присъстващите с участието на Община Казанлък и на Общинския съвет в Годишната среща на местните власти в Албена. Той съобщи още, че според последния анализ на Института по пазарна икономика (ИПИ), изготвен на база данните на Министерството на финансите за четвъртото тримесечие на 2024 година, Казанлък е сред общините с най-високо натоварване на общинската администрация. По повод тези резултати кметът Галина Стоянова изказа благодарността си към служителите в администрацията и към Общинския съвет и призова съветниците за разбиране и уважение към работата на Общината.

Заседанието продължи с политически дебат, иницииран от съветника от групата на „Възраждане“ Димитър Пашев, по повод недоволство на работещите и родителите на деца от Общинския детски комплекс „Св. Иван Рилски“. По думите на Пашев Община Казанлък има намерение да съкрати щатовете на някои от преподавателите от осем на четири часа. Той призова към разум и изрази надежда това да не се случва. Отношение взеха Иван Гитев от групата на ГЕРБ и Пламен Караджов от групата на БСП, които споделиха мнението, че подобни въпроси не трябва да се използват за политически пиар. По думите на кмета Галина Стоянова, цитирани от председателя Николай Златанов, в момента в комплекса се извършва проверка от Министерството на образованието и науката, след която обществеността ще бъде запозната подробно със случващото се там, а до този момент не е удачно да се правят изявления „на парче“.

По предложенията от дневния ред на днешната сесия нямаше изказвания и дебати.