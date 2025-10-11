Вашата клетва е обет пред олтара на родината, каза Росен Желязков пред курсантите от университета "Васил Левски” в Шумен

Вашата клетва е обет пред олтара на родината, каза премиерът Росен Желязков в Шумен по време на тържеството по полагане на клетва на курсантите от университета "Васил Левски” в Шумен.

Днес вие положихте клетва – клетва да служите на род и родина, клетва да служите на българския народ, клетва да служите на миналото и бъдещето на нашето отечество, посочи министър-председателят.

Вие сте 152-ият випуск на това висше учебно заведение, на този български военен университет, който от 1878 г. е ковачница на кадрите на българските въоръжени сили, носител на познанието на военното изкуство, ковачница на достойнството на българските офицери, люлка на държавни глави, председатели на Народни събрания, министър-председатели, отбеляза Росен Желязков.

С полагането на клетвата вие ставате част от българските въоръжени сили, вие вече носите войнската служба и дълг, правата и задълженията на войни в Българската армия, посочи премиерът. По думите му клетвата е не просто символичен акт. Няма друга професия освен войнската, може би навярно с лекарската и Хипократовата клетва на докторите, но няма друга клетва, която да е едновременно пред и за хората и обществото, и за родината. Вашата клетва е обет пред олтара на родината. Вие днес положихте сакралното обещание, ако се наложи с живота си да защитите отечеството - отечеството, за което от Освобождението, през Съединението, през Независимостта и славните битки за величието на родината българи са дали своя живот, чест и достойнство за защита на националния ни суверенитет, величието на родината и достойнството на нацията, заяви Желязков.

По думите му войнската служба намира своето достойно място сред обществото и свидетелство за това е уважението, с което обществото се отнася към войнската служба и изпитва към въоръжените сили. Желязков отбеляза и всички действия през последните години от страна на държавата за издигане авторитета на Българската армия, нейната модернизация, развитие и бъдеще. Вие сте бъдещите офицери, които ще носят този импулс на модерните български въоръжени сили - въоръжени сили, които с вашите познания в области като логистика, технологии, комуникационни и информационни системи, артилерия, противовъздушна отбрана и други ще засилят капацитета, но ще донесат много познания в областта на начините и средства за защита, за водене на бойни действия при една непрекъснато променяща се технологична среда с всички форми на предизвикателствата, които се очертават в бъдеще, каза премиерът.

Той увери, че модернизацията на Българската армия е във фокуса на вниманието на това правителство, ще бъде във фокуса на вниманието и на следващи правителства с ресурсите, които са предвидени по програмата за инвестиции на въоръжените сили до 2032 г. Ясни са източниците на финансиране и проектите, които ще бъдат във фокуса на вниманието за модернизация на Българската армия, и вашите познания, подготвеност, физическа и психологическа устойчивост ще бъдат гарант за успешното тяхно прилагане и въздействие за защита на нашата национална сигурност, която се крепи на устойчивостта на българските въоръжени сили и на устойчивостта, която имаме заедно с нашите съюзници за отбрана и за защита на нашите домейни, посочи Желязков.

Скъпи курсанти, уважението към войнската професия се изразява и в това, че привлекателността на войнската професия намира своя израз с постоянно и адекватно заплащане на българските войни, заяви премиерът. Той добави, че средствата, които са за възнаграждение, се увеличават тази година с 10%, а през следващите години тенденцията за подоходна политика по отношение на развитието на българските човешки ресурси във въоръжените сили ще продължи, за да бъде войнската професия привлекателна, с чувство на достойнство за нейното осъществявани и за реализация на войнския дълг. Благодаря на вашите родители и близки за това, че са ви подкрепили в този нелек избор, за това, че са до вас и че ще бъдат вашата морална упорна и солидарност във вашия нелек път, каза още Желязков. Той се обърна към курсантите, положили военна клетва, с пожелание за много знание, физическа подготвеност, психологическа издръжливост и за това "чувството за дълг, чест и отговорност, което всички ние изпитахме в този ден, усещането за национална гордост, да не ви напуска ден и нощ оттук занапред".