Дежурни екипи ще разчистват паднали дървета и клони в община Разград през почивните дни

Дежурни екипи на общинските предприятия "Ремонстрой" и "Паркстрой" ще разчистват паднали дървета и клони в Разград и населените места в общината и през почивните дни, съобщиха от общинската администрация. Решението е взето след среща на зам.-кмета и изпълняващ функциите кмет на общината Полина Иванова с ръководствата на общинските предприятия.

Заради силния вятър в отделни райони в града има паднали дървета и клони, които своевременно се отстраняват от работници от "Паркстрой". Те реагират на сигнали на граждани и извършват огледи край училища и автобусни спирки. Работниците ще разчистват и улиците, по които вследствие на силния вятър шахтите са затрупани с листа от кестени и други дървета. Сред тях са "Св. Климент", "Княз Борис", "Перистър" и "Странджа", посочват от Общината.

Оттам отбелязват, че вследствие на дъжда и вятъра в разградските села Ушинци и Пороище няма електричество, като екип на "Енерго Про" установява причината за аварията. В Радинград и Стражец има проблем с уличното осветление, а на шосето за разклона за Мортагоново е паднало дърво.

Гражданите на община Разград могат да подават сигнали на телефона на оперативния дежурен при Общинския съвет за сигурност – 0893540249.

Без електричество поради запалил се трафопост и табло за ниско напрежение е самуилското село Кара Михал, съобщиха по-рано от областната администрация в Разград.