Отчет на общинските търговски дружества за шестмесечието на 2025 година ще изслушат общинските съветници в Червен бряг

На редовно заседание се очаква общинските съветници в Червен бряг да изслушат и гласуват отчет на общинските търговски дружества за шестмесечието на 2025 година. Това е посочено в информация, публикувана на официалния сайт на институцията.

На заседанието ще бъдат представени и информации за текущото изпълнение на бюджета на община Червен бряг за полугодието на 2025 г., както и за изготвените, внесени, одобрени и в процес на изпълнение проекти и относно състоянието на училищната мрежа и тенденциите в развитието ѝ през учебната 2025/2026 г. Ще бъде докладвано колко деца и ученици са обхванати в детски градини и училища, каква е готовността на учебните и детските заведения на територията на общината за учебната година и състоянието на здравеопазването в училищата и детските градини.

Общинските съветници ще решат дали да приемат внесени предложения за съществуване на паралелки под минималния брой ученици за учебната година, за отпускане на финансова помощ на граждани и за определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег за 2026 г. Експертният съвет по устройство на територията ще отчете дейността си за периода от 1 септември 2024 г. до 1 септември т.г. Ще бъдат гласувани актуализация на бюджета и на капиталовата програма на община Червен бряг за 2025 г., както и на бюджетната прогноза за периода 2026- 2028 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

Съветниците ще гласуват във връзка с проект за постоянна организация на движението на общински път Реселец – Бресте и предложение относно допълнение на решение за кандидатстване на Община Червен бряг по процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции „Инсталиране на фотоволтаични системи (ФЕЦ) в съществуващи социални услуги, делегирана от държавата дейност и закупуване на електрически превозни средства, включително свързани зарядни станции за предоставяне на социални услуги“.

Предварителният дневен ред включва 28 точки. Сред останалите са предложения за: допускане на изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план в Червен бряг и село Радомирци; отдаване под наем; учредяване право на ползване върху земеделски земи с начин на трайно ползване; приемане на пазарна оценка и продажба на имоти - общинска собственост и предоставяне на проектираните в плана за земеразделяне полски пътища и отразените в плана за земеразделяне в картата на съществуващи и възстановими стари граници и в картата на възстановената собственост напоителни канали, които не функционират, за стопанската 2025/2026 година.

По време на сесията се очаква да бъдат одобрени кандидати за финансово подпомагане чрез Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“.

Заседанието е насрочено за 9:30 часа в Ритуалната зала на Община Червен бряг в Народно читалище “Н. Й. Вапцаров 1908”. Сесията ще се излъчва на официалния сайт на Община Червен бряг.