В Червен бряг две от общинските търговски дружества обявиха печалба за първите шест месеца на годината

В Червен бряг две от общинските търговски дружества -„Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – Червен бряг“ и „Медицински център-Червен бряг” ЕООД, обявиха печалба за първите шест месеца на годината. Това стана на днешното редовно заседание на Общинския съвет.

Отчетът на и „Хърхов“ ЕООД , дружеството, което се занимава с озеленяване и поддържане на гробищния парк, не беше приет. Той беше върнат на управителя, който в срок до 5 октомври трябва да внесе необходимите корекции и справки.

Финансовият резултат на „МБАЛ – Червен бряг“ за първото полугодие на 2025 е 137 000 лв. а за същия период на миналата година е бил също положителен - 117 000 лв.

В отчета са посочва още, че през първото шестмесечие на 2025 г. в дружеството функционират четири структурни блока: консултативно - диагностичен, стационарен, болнична аптека и административно - стопански.

Финансирането на лечебното заведение се е осъществило от няколко източника: НЗОК, Министерство на здравеопазването, собствени приходи и други - финансиране на дълготрайни материални активи (ДМА) от Общината, дарения на дълготрайни материални активи (ДМА), консумативи и на лекарствени средства и други.

Разходите на болницата са за материали, за външни услуги, за възнаграждения и осигуровки на персонала и други разходи, включително и закупуването на апаратура. Стационарният блок осъществяваше дейността си с шест отделения. Общият леглови фонд е 80 броя. За шестте месеца на годината през болницата са преминали 1333 пациента с реализирани 6256 легло дни, при използваемост на едно легло в дни - 78 или оборот на едно легло - 17 пациента.

В „МБАЛ - Червен бряг“ ЕООД функционира и отделение за диализно лечение с шест поста. За първото шестмесечие на 2025 г. са осъществени 2030 диализни процедури.

Общинското дружество „Медицински център - Червен бряг” ЕООД отчете за шестмесечието счетоводна печалба от 2649 лв.