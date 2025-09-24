Задържаха трима за кражби на коли в Пазарджишко

Трима души са задържани за кражби на коли в Пазарджишко, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В Пазарджик е установен 25-годишен жител, противозаконно отнел лек автомобил „Фолксваген“, оставен отключен пред автосервиз. Колата е намерена и иззета.

В Брацигово е откраднат „Мерцедес“ на 60-годишен мъж от село Драгор. Автомобилът е засечен на пътя Пазарджик–Пловдив, управляван от 17-годишен столичанин, а с него е пътувал 14-годишен пазарджиклия.

С непълнолетните работи „Инспектор детска педагогическа стая“. И по двата случая са образувани досъдебни производства под надзора на районната прокуратура в областния град.

През юли беше открито депо за укриване на крадени луксозни автомобили във Велинград.