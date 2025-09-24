Подробно търсене

Мобилен пункт за предаване на опасни отпадъци ще бъде разположен в две общини в област Добрич

Кореспондент на БТА в Добрич Михаела Димитрова
БТА, Снимка: Красимир Николов/БТА, архив
Тервел ,  
24.09.2025 07:50
 (БТА)

Мобилен пункт за предаване на опасни отпадъци ще бъде разположен в две общини в област Добрич, съобщават от фирма „БалБок Инженеринг“, като добавят, че акцията е част от есенна кампания.

В днешния ден жителите на две села в община Добричка ще могат да предадат опасни битови отпадъци от домакинствата. Преди обед пункт ще има в село Росеново, а следобед в село Лясково. И в двете села определените места ще са пред сградите на кметствата. 

На 25 септември опасни отпадъци ще се събират в град Тервел. Мобилният събирателен пункт ще бъде на паркинга, разположен между сградата на общината и намиращата се в близост банка. 

Жителите ще могат да предават уреди, сдържащи живак, също така лакове и бояджийски материали, домакински препарати и химикали, мастила и замърсени опаковки, както и лекарства с изтекъл срок на годност, припомнят организаторите.

През изминалата 2024 г. двете общини от област Добрич също се включиха в кампании за събиране на опасни битови отпадъци от домакинствата. 

/ТНП/

Към 08:30 на 24.09.2025 Новините от днес

