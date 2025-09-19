Започва пръскането срещу боровата процесионка в парк "Митрополит Методий Кусев" в Стара Загора

Тази вечер започва пръскането срещу боровата процесионка в най-големия парк в Стара Загора „Митрополит Методий Кусев“ (Аязмото). Това съобщи заместник-кметът с ресор “Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“ Радостин Танев. Той посочи, че за втора поредна година пръскането ще се извърши и с дронове, и пръскане по земя.

Препаратите, които се използват, не са опасни за хората и са щадящи, но все пак трябва да бъдем внимателни, подчерта Танев. Той обясни, че препаратите са биологични с по-удължено действие и

Препаратите, които се използват са биологични с по-удължено действие и вследствие на третирането с тях популацията бавно, но трайно намалява, отбеляза началникът на отдел „Екология, озеленяване и гори“ в община Стара Загора Пламен Йорданов.

„Има ефект срещу популацията на боровата процесионка спрямо първата година, в която започнахме да се борим с нея, доста по-добро е състоянието на дърветата“, допълни заместник-кметът. И припомни, че община Стара Загора е единствената у нас, която извършва всички дейности срещу разпространението на вредителя - механично премахване, поставяне на феромонни капани и пръскане в съответните периоди. Танев обясни, че заедно с Тракийския университет и с д-р Искрен Станилов е направено изследване за това от кои феромонни капани има най-голям ефект. Такива са поставени и в някои села около Стара Загора, в които има наблюдения за нападение на борова процесионка.

„Ние успяхме да изтласкаме боровата процесионка доста по-навътре в гората от градската част. Целта ни е тя да се ограничи и до горските територии, където Държавно горско стопанство има правото да пръска и с други препарати, които влияят по-бързо и по-силно“, обясни Танев.

Той добави, че се предвижда през следващия период да се поставят и съвсем нов вид капани, които няма да са феромонни, а се поставят около стъблото на дървото и когато боровата процесионка излиза от пашкула, директно влиза в него.

Радостин Танев коментира, че вече има установена връзка с Лесотехническия университет и със Съюза на ландшафтните архитекти и Съюза на арбористите за създаване на комисия, която да обследва дърветата на Аязмото. Те ще изготвят доклад, който ясно ще представи какво трябва да се прави през следващите години в парка, както и какви дървета трябва да бъдат премахнати и какви трябва да бъдат засадени. Очакваме до месец те да ни покажат какви видове дървета, в зависимост климатичните промени, вече нямат условия да виреят тук, както и какви нови могат да бъдат засадени“, каза той.

БТА припомня, че през юни бяха поставени над 350 феромонни капана за борба с вредителя в най-големия парк „Митрополит Методий Кусев“ (Аязмото), както и по пътя за квартал „Дъбрава“ и квартал „Три чучура-север“, е 350. А действията за борба с борова процесионка в Стара Загора започнаха през есента на 2023 г., като се изискваха различни мерки, с които се третираха засегнатите райони.