Разговори и личен пример, а не забрани, са най-качествената превенция срещу рискови забавления при децата, съветват експерти

Разговори и личен пример са най-качествената превенция срещу рискови забавления при децата, забраните имат обратен ефект, съветва психологът Мария Маринова.

„Колкото по-добра връзка имат родителите с децата си, толкова по-устойчиви стават тийнейджърите и толкова по-малко търсят екстремност и крайности“, посочи тя пред БТА по повод случая от началото на септември, когато седем деца на възраст между 13 и 17 години се покатериха по кран на новострояща се сграда в София на височина 205 метра. След като децата са непълнолетни, административните санкции предстои да бъдат за техните родители, посочи тогава пред журналисти директорът на Столичната дирекция на вътрешните работи главен комисар Любомир Николов.

Понякога противообщественото поведение на децата е един вид сигнал, че те искат да привлекат вниманието на възрастните и на родителите си, каза за БТА Петя Петрова, секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЦКБППМН). Думите ѝ са по повод случая от началото на септември, когато седем деца на възраст между 13 и 17 години се покатериха по кран на новострояща се сграда в София на височина 205 метра.

Това е и оценката на психоложката и семеен консултант Мария Маринова. „Това, което всъщност седи зад екстремното поведение, е потребността, която децата имат. Това може да бъде начинът, по който те казват: “Чуй ме! Искам да ме видиш! Липсваш ми” или пък “Имам нужда от теб”. Това е послание към родителите“, обясни тя пред БТА.

Опасните селфита са наложени сред младото поколение като много модерни от доста години, по думите на Петя Петрова, от 5-6 години. Често се правят на железопътни линии и в някои случаи са с трагичен край. Обяснението според нея са лекомислие и увлечение, характерни за възрастта, както и това, че децата често не осъзнават опасността, на която се излагат. Мария Маринова припомни и други младежки „предизвикателства“ – например приемането на големи количества медикаменти, довели до инциденти както у нас, така и в други държави.

Какво може да бъде противодействието на опасните и екстремни младежки увлечения? "Спрямо децата могат да се приложат 13 възпитателни мерки“, обясни Петя Петрова. Превантивните дейности на местните комисии включват ангажиране на свободното време на децата с алтернативни действия като игри, забавления, образователни занимания, както и лекции за опасностите на популярните селфита. “Те са съобразени с възрастта на децата, пред които се провеждат“, каза тя в отговор на въпрос дали тези кампании говорят на езика на младите. "В повечето случаи те се провеждат от обществени възпитатели към местните комисии, които са и психолози, и те по най-верния път намират начин да достигнат до всяко едно дете. По въпросите, които се задават на тези лекции и обучения, нашите специалисти си вадят изводи как да интервенират и как да протече самото занимание или превантивната дейност”, посочи още Петрова.

Тя допълни, че законът предвижда три вида санкции за родителите: предупреждение, задължаване да посещават специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието и глоба в размер от 50 до 1000 лв. “Много трябва да се говори в семейството за рисковете. Личният пример е изключително важен. Забраните сами по себе си не помагат - нормалният разговор и отношението са най-ефективното превантивно средство", казва секретарят на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Тя отправя и призив към родителите да бъдат по-близо до децата си, да говорят с тях и да ги напътства, да ги учат как в различни ситуации да постъпват по правилния начин, без конфликт или агресия.

Психоложката Мария Маринова се обърна с призив към родителите: “Мили родители, говорете с вашите деца, защото това да си говорите е най-добрият начин да имате връзка с вашето дете“. По думите ѝ това означава, че детето има има доверие, че то се чувства подкрепено и ценено и знае, че може да сподели всичко с родителите си. „Колкото по-добра връзка имате с детето си, толкова по-устойчиви стават тийнейджърите и толкова по-малко търсят екстремност и крайности,” казва Мария Маринова.

Съветът и на Петя Петрова е родителите да говорят с децата си, като не бива да се пропуска и темата за екстремното поведение. "Трябва непрекъснато да се говори в семейството за подобен вид поведение и опасностите, които крият такъв вид забавления при децата". Важен е, по думите ѝ, и личният пример. „Да се дава пример за спазването на определените забрани“, казва тя. „Не да се налагат забрани. На едно дете, когато му се забрани нещо, ти дефакто го подтикваш да го върши. Нормални разговори и личният пример за мен са най-качественото превантивно действие в такива ситуации“, посочи още Петя Петрова.