Общински съвет – Котел отпусна 100 хил. лв. за ремонт на мост

Общински съвет (ОбС) – Котел одобри отпускането на 100 хиляди лева за неотложен ремонт на мост, който не е включен в списъка на държавно финансираните обекти за пътна поддръжка. Решението беше взето на днешното заседание на ОбС като предложението беше внесено по неотложност. Средствата ще бъдат осигурени от постъпления от продажби на общинско имущество.

Съветниците приеха и всички предложения от предварителния дневен ред. Сред тях беше решение за прекратяване на съсобственост върху общински имот в село Ябланово, както и одобрение на промени в устройствените планове в същото населено място и в село Кипилово. Беше разрешено и изработването на подробен устройствен план за терен извън урбанизираната територия на с. Ябланово.

Общинският съвет прие и актуализация на решение, свързано с броя на учениците в две основни училища – ОУ „Георги Стойков Раковски“ в село Пъдарево и ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ в село Ябланово. Промяната цели осигуряване на адекватно планиране на учебната дейност за настоящата учебна 2025/2026 година.

Одобрено беше и възлагане на обществен превоз по транспортната схема на общината, както и допълнение към предходно решение за кандидатстване по Плана за възстановяване и устойчивост. Проектът предвижда инсталиране на фотоволтаични системи и закупуване на електрически превозни средства и зарядни станции за нуждите на социалните услуги в общината.