Безплатни прегледи за туберкулоза ще се извършват в областната болница в Ямбол

Безплатни прегледи и изследвания за туберкулоза ще се извършват в пневмо-фтизиатричното отделение на областната Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Свети Пантелеймон“ в Ямбол от 15 до 19 септември, съобщиха от лечебното заведение.

Скринингът за заболяването ще се извършва от 12:00 до 15:00 часа в петте дни. Седмицата на отворените врати е част от кампания на Министерството на здравеопазването в рамките на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в България за периода 2021 – 2025 година.

По данни на Регионалната здравна инспекция през 2024 г. в област Ямбол са регистрирани 19 случая на туберкулозна инфекция, а през предходната 2023 г. заболелите са били 23-ма.

Туберкулозата засяга предимно хора с нисък социален и здравен статус, затова в кампанията активно се включват и ромски медиатори, каза за БТА директорът на Регионалната здравна инспекция д-р Радостина Калчева.

Кампанията се организира четири пъти в годината от здравното министерство. Целта ѝ е намаляване на заболеваемостта в страната и повишаване на обществената информираност за туберкулозата.

През 2024 г. заболеваемостта у нас е 13,7 на 100 000 население, като са регистрирани 913 случая. За сравнение, през 2014 г. техният брой е 1872, като се запазва тенденцията броят на мъжете да е по-голям от този на жените.