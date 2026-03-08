Около 2600 българи са изведени от над 11 страни с военни действия, каза зам.-министър Велизар Шаламанов

Около 2600 души са изведени от над 11 страни, където има военни действия. Това каза заместник-министърът на външните работи Велизар Шаламанов по повод евакуацията на българи след възникването на напрежението в Близкия изток. Приоритет са българските граждани там, където падат ракети и дронове, коментира Шаламанов в ефира на Нова телевизия.

По думите на заместник-министъра за изтеглянето на нашите сънародници се следват ясни указания в координация с Кризисния щаб на Министерството на външните работи (МВнР) да се дава приоритет на хуманитарни случаи. Паралелно, авиокомпании, без пряка координация с нас, извеждат българи, каза Шаламанов. Има само един държавен полет на правителствения самолет до Абу Даби, всички други полети са на авиокомпании, каза Шаламанов.

Той коментира, че случаят с взрива в посолството на САЩ в Осло ще бъде оценен по-детайлно. Към България заплахи от ракети и дронове от Иран практически не съществуват, ние сме изцяло покрити от противоракетния щит на НАТО, каза заместник-министърът. По думите му още на 28 февруари е подсилена охраната на обекти, свързани с Израел и САЩ, както и на хотели, където има отседнали граждани от тези две държави.

Като най-притеснителни Шаламанов определи информационно-психологическите атаки, които според него могат да подкопаят доверието към институциите.

Шаламанов коментира също, че киберзаплахите са сериозен риск в създалата се ситуация, но увери, че се вземат мерки. Той каза, че сайтът на МВнР не е засегнат, но се наблюдава претоварване и забавяне на страницата, която служи за регистрация на гражданите за евакуация.