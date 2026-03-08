Димитър Митов и Абърдийн отпаднаха от турнира за Купата на Шотландия

Българският национален вратар Димитър Митов и Абърдийн продължават с негативните резултати, след като отстъпиха с 0:3 от тима на Дънфърмлин в среща от турнира за Купата на Шотландия. Матю Тод откри резултата, а след него две попадения добави Оли Томас.

Димитър Митов започна като титуляр в трети пореден мач, а преди това в няколко срещи бе на резервната скамейка.

Това бе пета поредна среща без успех за Абърдийн във всички турнири, като Митов и колегите му спечелиха само три мача от началото на годината.