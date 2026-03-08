Аджерпрес: Подовата настилка на Рицарската зала в замъка Корвин в Румъния ще бъде покрита с близо 8000 ръчно изработени керамични плочки

Реставрацията на пода на Рицарската зала в замъка Корвин в Хунедоара навлезе в последната си фаза, като в следващия период ще бъдат положени 7969 ръчно изработени керамични плочки. Плочките са произведени по същата техника от 1868 г., използвана от първите реставратори на залата, предаде специално за БТА агенция Аджерпрес.

Керамичните плочки се произвеждат от същата унгарска компания, която е доставяла декоративни елементи, особено подови плочки, за реставрацията на замъка преди повече от 130 години по време на работата, извършена там, между 1868 и 1917 г.

Кметът на Хунедоара Дан Бобутану заяви, че проектът е от съществено значение за града, за Румъния и за европейското наследство. Той отбеляза, че опазването на паметника гарантира, че „този символ на средновековната история ще остане важна туристическа забележителност, автентична и добре защитена за бъдещите поколения“.

Реставрацията на Рицарската зала започнала през 1868 г. под ръководството на архитекта Ференц Шулц, но е била завършена едва след 1890 г., когато архитектите Антал Куен и Ищван Мьолер създали проектите, използвани от фабриката „Золнай“ в Печ, Унгария, за производството на оригиналните керамични плочки.

Замъкът Корвин в момента преминава през най-мащабната си програма за реставрация и консервация от десетилетия. Първият етап, на стойност 5 милиона евро, беше завършен с подкрепата на Агенцията за регионално развитие Запад чрез Регионалната оперативна програма 2014–2020 г.

Вторият етап, който в момента е в ход, е на стойност 6,6 милиона евро по проект, съфинансиран чрез Националния план за възстановяване и устойчивост.

Според Генералната дирекция на Хунедоара за администрация на паметниците и реклама на туризма замъкът е привлякъл 381 000 посетители през 2024 г., което потвърждава статута му на един от най-посещаваните в Румъния исторически обекти.

