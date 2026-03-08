Валери Божинов: „В Италия и България имаше футболисти, които пушеха, пиеха и въпреки това печелеха“

Бившият български национал Валери Божинов игра в благотворителен мач в Русия и даде интервю за Sport-Express.

„Въпреки че поколението определено е различно сега. И в Италия, и в България имаше футболисти, които пушеха, пиеха и въпреки това печелеха. Сега отношението е по-професионално. Те тренират, играят, прибират се у дома, възстановяват се – и това е нормата“, започна Божинов.

Бившият играч на Ювентус, Спортинг Лисабон и Фиорентина коментира и наказанието на руските национални гарнитури, както и на клубните отбори, който имат забрана за участие в международни състезания от февруари 2022 г.: „Русия ще бъде върната! Въпреки че за мен наказанието на Русия е просто неприемливо. Защо не можете да участвате в официални международни турнири? Това е ненормално. Мисля, че всичко ще се върне към нормалното след година-две“.

Божинов обяви, че е отказал предложение на Роман Абрамович да премине в ЦСКА Москва: „През зимата на 2005 г. имах добра оферта от ЦСКА. Но я отказах... Бях млад и исках да играя в Италия. И няколко месеца по-късно ЦСКА спечели Купата на УЕФА! Просто благодарих на Роман Абрамович за офертата, но я отказах.

Той не беше в клуба, но има добри отношения с Евгений Гинер! Той искаше да организира трансфера ми: „Отиди в ЦСКА и след две години ще те привлечем от Челси.“ Може би беше грешка. Сега осъзнавам, че е трябвало да приема“.