Подробно търсене

Четири медала за България от турнири от Европейската купа по джудо

Ива Кръстева
Четири медала за България от турнири от Европейската купа по джудо
Четири медала за България от турнири от Европейската купа по джудо
снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
Анталия, Турция,  
08.03.2026 11:08
 (БТА)

Две българки достигнаха до финалите на турнири от Европейската купа по джудо.

София Маврова стана първа при кадетките в Анталия (Турция), след като записа 5 победи. На финала тя се наложи над Кхулан Баярзул (Монголия) с ипон в категория до 44 килограма.

Преди това Маврова преодоля друга монголка Амин Ердене Цогбадрах на полуфиналите. В актива си Маврова записа още победи над представителките от Казахстан, Азербайджан и Турция. Битката ѝ срещу туркинята Ахсен Йълдъръм завърши със златна точка, а двубоят продължи 6,50 минути.

За София Маврова това е втора титла този сезон след теза в Рим (Италия). 

При кадетите Самуил Димитров (66 кг) взе бронз след седем срещи на същия турнир, а за отличието се  наложи над Лутфулах Акбаров (Узбекистан) с юко. Преди това младият талант постигна три победи на старта и поражение на четвъртфиналите. В репешажите той записа два успеха - над монголеца Батур Мункхбат и киргизстанеца Темирлан Калдарбеков.

В турнира участват 550 състезатели от 21 държави.

Надие Жаафар пък постигна три победи при девойките в Портимао (Португалия). И трите срещи в категория до 70 кг тя спечели предсрочно, като най-бързия успех е срещу Миси Мвеле (Канада), само за 8 секунди на четвъртфиналите.
Тя надделя над лидерката в схемата Ясмине Карис (Мароко) наполуфиналите, а на финала отстъпи пред третата в света Яна Цветко (Хърватия).

При юношите Андрей Ганчев взе бронз при 73-килограмовите, в същата категория Иво Димитров е седми.

Йоана Манова пък се нареди седма при 63-килограмовите на Европейската купа при жените в Линц (Австрия).

Днес турнирите с българско участие продължават, съобщават от БФ Джудо.

/ИК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:27 на 08.03.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация