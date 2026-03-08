ГЕРБ ще подкрепи удължителния закон за бюджета във вида, в който е внесен, заяви лидерът на партията Бойко Борисов

От парламентарната група на ГЕРБ ще подкрепят удължителния закон за бюджета във вида, в който е внесен от служебното правителство, за да не се допуска блокиране на работата на държавата и да не се създават основания за политически обвинения. Това заяви лидерът на партията Бойко Борисов пред депутати от формацията в обръщение, излъчвано на живо в профила на Борисов във Фейсбук.

Борисов каза, че според него служебното правителство не търси мнозинство в парламента и целта му е впоследствие да прехвърли отговорността върху другите партии, ако бюджетът не бъде приет. „Трябва да подходим отговорно към държавата, институциите и българските граждани“, каза той.

По думите му ГЕРБ ще подкрепи законопроекта „буква по буква“, така както е внесен от служебния финансов министър. Според Борисов това ще отнеме аргументите, че партията пречи на приемането на удължителния бюджет. Той допълни, че задачата на служебното правителството е да намери мнозинство в парламента за приемането на законопроекта.

Депутатът от ГЕРБ Теменужка Петкова също заяви, че законопроектът трябва да бъде подкрепен, за да може държавата да функционира нормално. Тя отбеляза, че има въпроси, които могат да бъдат обсъдени в рамките на бюджетната комисия, но според нея правилният подход е законът да бъде приет във вида, в който е предложен.

Росен Желязков коментира, че действията на институциите в момента трябва да бъдат насочени към гарантиране на честни, прозрачни и почтени избори. По думите му подкрепата за удължителния бюджет би показала базисен политически консенсус и отговорност в период преди предизборната кампания.

Желязков предупреди, че съществува риск между първо и второ четене на законопроекта да бъдат предложени множество изменения, които могат да променят първоначалния му замисъл.

Борисов призова депутатите от ГЕРБ да се въздържат от подобни предложения и да подкрепят законопроекта без промени. Той заяви, че партията ще даде мандат на председателя на бюджетната комисия Делян Добрев да отстоява тази позиция, като подкрепата на ГЕРБ ще бъде само за текста в първоначалния му вид.